윤석헌, 사모펀드 사태 당국 책임론 발뺌…"신호 위반 교통경찰 책임 아냐"

[아시아경제 박선미 기자] 윤석헌 금융감독원장이 잇단 사모펀드 사고를 막지못한 금융당국에 대한 책임 논란에 대해 "교통신호 위반이 경찰 책임은 아니다"라고 비유하며 발뺌했다.

윤 원장은 17일 국회 정무위원회 전체회의에서 김희곤 국민의힘 의원으로부터 사모펀드 사태와 관련해 금융당국의 관리소홀 문제가 제기되고 있다는 지적을 받고 "현재 감사원이 금감원에 대해 조사를 진행 중이다"라고 말했다. 이어 "사모펀드 사태에 대해 우리(금감원)도 책임이 일부 있기는 하겠지만 책임이 가장 크다고 볼수는 없다. 소비자들에게 잘못 판매한 판매사 잘못이 더 크다"고 덧붙였다.

김 의원은 사모펀드 사태와 관련해 판매사인 은행이 사모펀드 운용에 제도적으로 접근하기 힘든 제도적 허점이 있었다고 지적했다. 제도적 허점을 만든 금융당국의 책임도 있는 상황에서 문제의 사모펀드 판매 책임을 금융사 CEO(최고경영자)들에게 서둘러 떠넘기고 있는 게 모양새가 좋지 않다는 점을 꼬집은 것이다.

이에 윤 원장은 "교통신호를 위반했다고 그걸 교통경찰이 다 책임질수는 없지 않느냐"고 비유하며 "우리도 어려움이 있다"고 답했다. 금감원이 제재심 진행을 너무 서두르고 있다는 지적에 대해서는 "금감원은 소비자 배상을 염두에 둬야하기 때문에 이를 위해 제재의 확정이 필요해 제재심을 진행 중이다. 서두를 필요가 없다는 데에는 공감한다"고 덧붙였다.

