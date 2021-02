최기영 과기정통부 장관 "중이온가속기 사업 지연 송구…박차 가할 것"

[아시아경제 김봉수 기자] 최기영 과학기술정보통신부 장관이 대형 기초과학연구프로젝트인 '중이온가속기' 사업 지연에 대해 사과했다.

최 장관은 17일 국회 과학기술정보방송통신위원회(과방위)에서 윤영찬 더불어민주당 의원이 중이온 가속기 사업 일정 연기에 대해 추궁하자 "관리가 미흡하다"며 이같이 말했다. 윤 의원은 이 자리에서 "사업이 3차례에 걸쳐 계획을 연기해왔다"면서 "기술적 난이도 때문에 사업 일정을 늦춘다는 이유에 대해 더 이상 국민들을 설득하기 어렵다"고 지적했다.

윤 의원은 또 "과기부가 사업을 IBS에 맡겨만 놓지 말고 정확하게 문제를 파악해 어떤 전략으로 추진할 지 명확히 해야 한다"면서 "자체 감사를 진행해 원인을 조사하고 사업에 변화를 줘야 한다"고 촉구했다.

이에 최 장관은 "연구개발 없이 사업을 추진하다 보니 미처 생각하지 못했던 상황들이 발생해 지연되고 있다"면서 "앞으로 책임감을 갖고 사업을 관리하겠다"고 답변했다. 최 장관은 또 "올해 말까지 저에너지 구간에서 최소한의 성과를 내고 고에너지 구간의 연구개발을 추진할 예정이며 PM(사업관리자) 제도를 도입해 박차를 가하겠다"고 덧붙였다.

한편 정부는 대전 신동지구에 1조5000억원을 들여 중이온가속기를 구축하고 있다. 단군 이래 최대 규모의 기초과학 프로젝트로 10년째 추진되고 있다. 양성자에서 우라늄까지 다양한 무거운 이온을 가속시켜 희귀동위원소를 생성해 다양한 기초과학 분야에 활용할 수 있다. 정부는 올해 내 저에너지 가속장치 구축을 마치고 시험 운행에 들어갈 예정이다. 그러나 고에너지 가속장치의 경우 초전도가속관(SSR1.SSR2) 개발에 어려움을 겪고 있어 향후 구축 완료 시기를 특정하기 어려운 상태다.

김봉수 기자 bskim@asiae.co.kr