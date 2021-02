서욱 국방부 장관 "해안철책 귀순, 국민께 실망드려 죄송하다"

[아시아경제 나주석 기자] 서욱 국방부 장관은 북한 남성이 해안 철책을 통한 귀순하는 과정에서 군 당국의 해안 경계가 실패한 것에 대해 대국민 사과했다.

17일 서 장관은 국회 국방위원회 전체회의에서 "(해안 철책 경계 실패와 관련해) 조사를 통해 명확한 내용을 확인하고 후속 조치를 철저히 하겠다"면서 "장관으로 국민께 실망을 안겨드려 죄송하다"고 말했다. 서 장관은 "아쉬운 부분이 몇 개 있는데 이런 부분이 재발되지 않도록 중간 지휘관과 군 수뇌부도 노력하겠다"고 말했다.

기동민 더불어민주당 의원은 "사람이 하는 일이라 모든 것이 다 완벽하게 못 하겠지만, 감시장비가 작동했음에도 불구하고 징후를 포착하지 않은 것은 경계 실패"라면서 "조사를 해봐야겠지만 예하 부대 문책이 불가피하다고 본다"고 말했다.

기 의원은 "이런 사건이 연례적으로 반복되는 데도 군과 국방부가 제대로 된 대응책을 내놓지 못하는데 답답하다"며 "이번 사건으로 정말 열심히 일하고 헌신하는 군의 사기가 저하될 것 같아 우려스럽다"고 말했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr