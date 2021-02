中, '중국 조선족 애국 시인 윤동주' 수정에 고증과 분석 필요

서경덕 교수, 바이두에 윤동주 오류 수정에 중국 매체 엉뚱한 소리

항일운동후 중국에 귀화한 음악가 정율성 언급

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 시인 윤동주(1917~1945)의 국적 표기를 놓고 한국과 중국 간에 또 다시 논란이 일고 있다. 중국판 트위터로 불리는 웨이보에 17일 오전 '#한국 교수가 조선족 시인의 국적을 한국으로 수정하라고 요구했다#'는 해시태그가 화제에 올라 3억건이 넘는 조회수를 올렸다.

이날 해시태그는 지난 16일 서경덕 성신여대 교수가 중국 포털 바이두에 윤동주의 국적을 중국으로, 민족을 조선족으로 잘못 기재했다고 항의한 것이 계기가 됐다. 서 교수는 지난해 12월30일 윤동주 탄생일에 맞춰 바이두에 항의했고, 지난 16일 윤동주 서거일에 재차 수정을 요구했다.

민족주의 성향이 강한 중국 환구시보는 서 교수의 항의 내용을 전하면서 중국 국적법과 역사 상황 등을 감안하면 윤동주 같은 역사적 인물의 국적을 인정하는데 어려움 점이 있다고 전했다. 이 매체는 윤동주가 중국에서 태어났고, 출생 시 한국은 일제 점령하에 있어 정식 건국 이전이라는 점을 들었다.

중국 매체들은 그러면서 윤동주와 같은 초국적 배경을 가진 역사적인 인물들이 실제 존재한다면서 음악가 정율성을 예로 들었다. 그는 1914년 광주에서 태어나 중학생 때부터 학생운동에 참여했고, 일제의 탄압을 피해 중국으로 건너가 의열단원으로 항일투쟁을 했다. 현재 중국 인민해방군 군가로 불리는 '팔로군 행진곡'은 그가 만든 곡이다. 광복 후 그는 북한에서 활동했으며, 이후 중국으로 귀화했다.

환구시보는 "윤동주의 국적이 어디인지에 대해서는 양국의 전문가들이 고증과 분석에 나서야 한다"고 주장했다.

중국 당국은 지난 2012년 지린성 옌볜 조선족 자치주 룽징에 있는 윤동주 생가를 복원하면서 입구에 '중국 조선족 애국시인'이라고 적힌 비석을 세웠다. 윤동주에 대한 논란은 비석에 적힌 글귀에서 시작됐다.

한국 학계에서는 윤동주의 출생 시기와 장소는 역사적 특수성이 있으므로 국적을 따지기보다는 그의 민족적 지향성에 중점을 둬야 한다는 견해도 있다. 윤동주는 한글로 시를 썼고 조선인으로서의 민족적 정체성이 뚜렷했다고 전문가들은 말한다.

윤동주의 시 '별 헤는 밤'에 '패, 경, 옥, 이런 이국 소녀들의 이름과'란 대목이 있는데 중국 한족 소녀를 '이국 소녀'로 칭한 것은 자신을 중국인으로 생각하지 않았으며 조선인의 정체성을 갖고 있었다는 것을 보여주는 증거로 꼽힌다.

베이징의 외교 소식통은 "이 문제를 바로잡기 위해 중국 측과 지속적으로 소통하고 있다"면서 "역사적 사실과 한국의 정서를 감안해 종합적으로 접근하고 있다"고 말했다.

베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr