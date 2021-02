17일 서울 영등포구 중소기업중앙회에서 열린 중소기업인 간담회에서 발언하는 권칠승 중소벤처기업부 장관 옆으로 김기문 중소기업중앙회장의 모습이 투명 가림막에 비치고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.