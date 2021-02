日 올 1월 7개월만의 무역적자…韓에선 흑자

[아시아경제 권재희 기자] 일본이 올해 1월 7개월만에 무역적자를 기록했다.

17일 일본 재무성은 올 1월 수출(통관 기준 속보치)이 지난해 동월 대비 6.4% 증가한 5조7798억엔, 수입은 9.5% 감소한 6조1037억엔을 기록했다고 밝혔다.

이에따라 수출액에서 수입액을 뺀 무역수지는 3239억엔의 적자가 됐다.

일본이 무역적자를 낸 것은 7개월 만이다.

주요 국가별로는 미국으로의 수출이 4.8% 감소한 가운데 중국 수출이 37.5% 급증하며 전체 수출 증가세를 이끌었다.

일본이 올 1월 기록한 중국 수출 증가율은 2010년 4월(41.3%) 이후로 최대폭이다.

한국으로의 수출은 15.5% 늘어난 4294억엔, 수입은 6.3% 줄어든 2554억 엔으로 집계됐다.

이로써 일본은 올 1월 중 한국과의 교역에서 전년 동기와 비교해 75.4% 급증한 1740억엔의 흑자를 거뒀다.

