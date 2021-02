여수시, 도시농업전문가 양성교육 심화과정 수강생 모집

오는 25일까지 30명 모집

[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 여수시(시장 권오봉)가 도시농업 발전을 선도해 나갈 전문농업인을 양성한다고 17일 밝혔다.

여수시에 따르면 도시농업전문가 양성교육 수강생 30명을 오는 25일까지 모집한다고 밝혔다.

특히 올해 교육은 지난 2019년과 지난해에 실시한 도시농업전문가 기초과정 수료생을 주 대상으로 하는 도시농업 심화과정이다.

기초과정을 수료하지 않았더라도 이에 준하는 관련교육 이수자나 원예 관련단체 회원도 신청 가능하다.

‘도시농업관리사’는 도시민의 도시농업에 대한 이해를 높일 수 있도록 도시농업 관련 해설, 교육, 지도 및 기술보급을 하는 사람으로, 시는 학교 텃밭 강사, 도시농업공원 조성 등에 자원봉사 활동이 가능한 인재를 선발할 예정이다.

교육 기간은 내달 17일부터 오는 10월 13일까지며, 도시농업의 이해와 텃밭교육 강의기법, 원예치료 및 치유농업 등 총 15회 64시간 과정으로 운영한다.

교육 신청은 시 홈페이지 또는 농업기술센터 홈페이지를 참조해 신청서 및 학업계획서, 증빙자료를 농업기술센터 농촌진흥과로 제출(방문 혹은 팩스, 메일 가능)하면 된다.

자세한 문의는 농촌진흥과로 하면 된다.

시 관계자는 “앞으로 도시농업·원예·정원 기술 등 전문가 양성을 통해 일자리 창출에도 큰 효과가 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

호남취재본부 허선식 기자 kun5783@asiae.co.kr