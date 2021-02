[아시아경제 박지환 기자] 윤석헌 금융감독원장은 17일 라임 펀드 판매사에 대한 제재와 관련 "지난해 해외금리연계 파생결합펀드(DLF) 제재를 베이스로 놓고 그것보다 더 잘못한 게 있는지, 감경 사유가 있는지 등을 따져서 진행하고 있다"고 말했다.

윤 원장은 이날 국회에서 열린 정무위원회 업무보고에서 "금융회사 임원과 최고경영자(CEO)에게만 모든 책임을 물어서는 안 된다"는 홍성국 더불어민주당 의원의 지적에 이같이 답변했다.

윤 원장은 "(금융당국 제재가) 개인들에게 영향을 미치고, 금융기관의 미래에도 여향을 미치는 점이 당연히 있어 신중하게 볼 필요가 있고, 내부적으로도 그렇게 하고 있다"고 강조했다.

그러면서 "소비자가 엄청난 피해를 입었고, 상당 부분이 판매사의 불완전판매로부터 야기됐다"며 "내부통제 기준이 마련되지 않은 것과 연관이 있다"고 말했다.

