충남, 26일부터 아스트라제네카 백신 접종시작

[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 충남도는 이달 26일부터 아스트라제네카 백신을 시작으로 코로나19 예방 접종을 시작한다고 17일 밝혔다.

예방접종은 중앙정부 시행계획에 맞춰 접종 대상자와 기관 등의 특성을 반영해 추진한다.

우선 접종 대상자에는 요양시설·시설 내 만65세 미만 입소자 및 종사자 등 1만3000여명이다.

이후 내달부터는 고위험 의료기관 보건의료인 8000여명과 코로나19 1차 대응요원 2000여명을 대상으로 1차 접종을 실시한다.

만65세 이상자 접종은 추가 임상시험 결과를 토대로 백신 효능 및 안전성 등이 확보될 때 심의를 거쳐 진행될 예정이다.

도는 아스트라제네카 백신 외에도 화이자 백신 등 다른 백신이 확보되면 감염병 전담병원과 생활치료센터 등지에서 코로나19 환자 치료 병원 종사자를 대상으로 예방접종을 실시할 예정이다.

도 관계자는 “안전하고 신속하게 백신 접종이 이뤄질 수 있게 총력을 다하겠다”고 말했다.

