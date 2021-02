막바지 겨울 한파가 맹위를 떨치고 있는 17일 서울 종로구 광화문 사거리에서 두꺼운 옷을 입은 시민들이 출근길 발걸음을 재촉하고 있다. /문호남 기자 munonam@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.