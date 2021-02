[아시아경제 이선애 기자] MP그룹 MP그룹 065150 | 코스닥 증권정보 현재가 895 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 960 2021.02.17 08:46 장시작전(20분지연) 관련기사 결산시즌...코스닥 적자기업 비상MP그룹, 커뮤니티 활발... 주가 8.0%.[특징주]MP그룹, 경영 정상화 실탄 마련 기대 강세 close 은 최근 4사업연도 연속 영업 손실로 인해 관리종목 지정 또는 상장폐지 사유가발생했다고 17일 공시했다. 한국거래소 코스닥시장본부는 투자자 보호를 위해 이날부터 상장 적격성 실질심사 심사대상 여부에 대해 확정이 되는 날까지 MP그룹 MP그룹 065150 | 코스닥 증권정보 현재가 895 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 960 2021.02.17 08:46 장시작전(20분지연) 관련기사 결산시즌...코스닥 적자기업 비상MP그룹, 커뮤니티 활발... 주가 8.0%.[특징주]MP그룹, 경영 정상화 실탄 마련 기대 강세 close 의 주권매매거래를 정지한다고 별도 공시했다.

