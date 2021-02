에누리 가격비교, 표준PC 27% 할인 프로모션 진행

[아시아경제 임춘한 기자] 에누리 가격비교는 17일 표준PC 인기모델을 최대 27% 할인하는 프로모션을 진행한다고 밝혔다.

이번 프로모션은 에누리를 경유해 위메프에서 ‘에누리 표준PC 멀티미디어용 AD-221’ 모델을 구매할 시 선착순 100대까지 특별가 29만9000원에 구입할 수 있다. 이는 멀티미디어 조립컴퓨터 동일 스펙의 경쟁사 제품 대비 최대 11만 원, 약 27%가량 저렴한 가격이다.

해당 제품은 대원 CTS에서 유통하며 ▲ AMD 라이젠5(Ryzen5) 3400G CPU, ▲ DDR4 8GB 메모리, ▲ NVMe M.2 250GB SSD 등이 특징이다. 3400G CPU는 AMD 라데온 베가11(Radeon VEGA11) 그래픽 탑재로 현존하는 내장 그래픽 중 가장 뛰어난 성능을 갖고 있다.

에누리 관계자는 “에누리의 조립PC는 가격뿐 아니라 성능적인 면에서도 만족감을 줄 수 있도록 꼼꼼한 검수를 통해 부품을 선정한다”라며 “그동안 조립PC 구매를 망설였던 고객들이 이번 기회에 편하게 믿고 구매할 수 있는 좋은 기회가 됐으면 좋겠다”라고 말했다.

