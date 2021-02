국토부·중기부·산업부, 철도기업 해외진출 경쟁력 강화 공조

18일 부처합동 온라인 설명회서 등 부처별 주요 지원사업 정보 제공

[아시아경제 조강욱 기자] 정부가 철도 중견·중소기업을 대상으로 추진하고 있는 지원사업에 대한 ‘철도분야 기업 지원사업 부처 합동 설명회’를 개최한다.

국토교통부는 중소기업벤처부와 산업통상자원부 등 각 부처에서 각각 추진하고 있는 철도분야 중견·중소기업 지원사업 부처 합동 설명회를 오는 18일 오후 2시 온라인으로 개최한다고 17일 밝혔다.

이번 설명회는 철도기업들이 정부가 추진 중인 기업지원사업의 내용을 보다 쉽게 이해하고, 지원받을 수 있는 구체적 방법과 절차 등에 대한 정보를 제공함으로써, 우리 철도산업의 성장과 해외진출 경쟁력의 강화하기 위해 마련됐다. 코로나-19 사회적 거리두기 지침에 따라 현장인원을 20명 이내로 제한하고, 철도기업은 모두 온라인으로 참여하도록 했으며 철도분야 중견·중소기업 50여개사, 관계자 100여 명이 참석한다.

설명회에서는 먼저 한국철도협회가 ‘철도용품 국제인증취득 지원사업’과 ‘글로벌철도연수과정’, ‘국제철도전문가 과정’에 대해 소개하고, 중기부 기술개발과에서 ‘구매조건부 신제품 개발사업’과 ‘해외인증규격 적합제품 기술개발 사업’의 내용과 신청절차 등을 설명한다. 이어 기술개발 잠재력을 갖춘 중견기업·후보 중견기업을 지원하는 산업부의 ‘월드클래스플러스’ 사업에 대해 한국산업기술진흥원에서 소개한다.

마지막으로 국토교통 혁신 중소벤처기업의 지원을 위해 작년에 신설된 국토부 기업성장지원팀에서 금융투자 지원, 판로개척 지원, 소통·홍보의 장 마련 등의 내용을 포함한 ‘국토교통 혁신기업 육성전략’에 대해 자세히 설명할 예정이다.

국토부 김선태 철도국장은 "2018년 철도용품 국제인증 취득 지원사업을 시작한 이후 처음으로 작년 상하개폐형 스크린도어 등 우리 기술 6건이 국제인증 취득에 성공했다"면서 "이번 행사를 계기로 올해에는 더 많은 철도기업들이 정부의 지원사업에 참여하여 좋은 성과를 낼 수 있길 바라며, 우리 철도산업이 해외로 지평을 넓히고 잠재력을 발휘하여 대한민국 경제 활력 제고에 중요한 역할을 하길 기대한다"고 말했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr