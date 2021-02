[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 17일 새벽 1시30분께 경남 진주시 남해고속도로 순천방향 진주나들목(IC) 근처에서 50대 운전자가 몰던 BMW승용차<사진>가 고속도로에 서 있던 아반떼 차량을 들이받았다.

이 사고로 운전자 2명 모두 다쳐 진주지역 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있다.

경찰조사 결과 고속도로에 서 있던 아반떼 승용차 운전자 노모(21) 씨는 면허취소 수준의 만취 상태였던 것으로 알려졌다.

경찰은 운전자 노씨가 만취 졸음운전 끝에 자신도 모르게 정차해 잠자다가 사고가 난 것으로 보고 블랙박스 영상 등을 토대로 정확한 사고 경위를 조사 중이다.

