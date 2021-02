정의용 장관, 취임후 중국 왕이와 첫 통화…시진핑 방한 의지 재확인

[아시아경제 박형수 기자] 정의용 외교부 장관이 취임 후 처음으로 왕이(王毅) 중국 국무위원 겸 외교부장과 통화했다.

외교부는 16일 정 장관과 왕 위원이 한중관계 전반과 한반도 문제, 지역 정세 등 상호 관심사에 대해 논의했다고 밝혔다.

정 장관의 취임을 축하한 왕 위원은 좋은 업무 관계를 형성해 양국관계를 더욱 발전시켜 나가기를 희망한다고 했다.

정 장관과 왕 위원은 양국 정상 간 교류가 전략적 협력 동반자인 한중 관계 발전에 미치는 중요성이 크다는 점에 공감하고 이를 적극적으로 추진하기로 했다.

정 장관은 왕 위원으로부터 시진핑 중국 국가주석의 방한 의지를 다시 확인했다. 코로나19 상황이 안정되고 여건이 갖춰지는 대로 시 주석의 방한이 이뤄질 수 있도록 소통해 나가기로 했다.

왕 위원은 정 장관을 중국으로 초청했고, 정 장관은 구체적인 방문 시기 등에 대해 지속해서 협의해 나가자고 했다.

양 장관은 올해와 내년 '한중 문화교류의 해'를 성공적으로 추진해 양국 간 교류와 협력을 더욱 활성화해 나가기로 했다.

