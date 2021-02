[전문] 야옹이 작가 "아이 키우고 있다" 싱글맘 고백…전선욱 "끝까지 네 편"

[아시아경제 김봉주 기자] 유명 웹툰 '여신강림' 야옹이 작가(본명 김나영)가 자신의 초등학생 아이를 공개하며 싱글맘임을 고백했다. 연인인 동료 작가 전선욱은 용기를 낸 그를 응원했다.

16일 야옹이 작가는 자신의 인스타그램에 "저에게는 눈에 넣어도 아프지 않은 목숨보다 소중한 꼬맹이가 있다"고 밝혔다.

야옹이 작가는 "아이를 키우면서 새로운 사랑을 배웠고 철이 들었다. 제 인생의 이유가 된 가장 소중한 사람이다"라며 "웃는 날 보다 눈물로 지낸 시간이 훨씬 많았지만, 이제는 아이가 지친 저를 달래준다"면서 아이가 곧 초등학생이 된다고 적었다.

그는 "이렇게 소중한 만큼 많은 분들께 저의 개인사를 이야기하는데 있어 조심스러웠던 부분이 있었다"면서 "인생에서 가장 힘들었던 트라우마로 인해 상담 치료하러 다니고 버틸 때 곁에서 손 내밀어 준 친구, 가족에게 고맙다"고 썼다.

특히 "나의 사정으로 피해가 갈까 봐 미안해서 끝까지 밀어냈는데도 다가와 손잡아준 '선욱오빠'가 있어서 더이상 비관적이지 않고 감사하며 살 수 있게 됐다"고 전했다.

언급된 선욱오빠는 웹툰 '프리드로우'를 연재 중인 전선욱 작가다. 앞서 야옹이 작가는 전선욱과의 공개 열애 사실을 밝힌 바 있다.

야옹이 작가는 부모님에 대해서도 "바쁘고 힘든 딸 전적으로 케어하며 아이까지 함께 봐주는 우리 부모님 정말 사랑한다. 평소엔 진지하게 고맙다고 말을 잘 못해서 이렇게 전한다"며 고마움을 드러냈다.

그는 이어 "한 손으로 원고하고, 다른 한 손으로 아이 밥을 먹이며 그렇게 지나온 힘든 시간이 있었다. 여전히 아이 언어가 또래보다 느려서 치료실 다니느라 여기저기 뛰어다니며 고군분투하고 있다"면서 "하지만 이렇게 모자란 나를 세상에서 가장 믿고 사랑해 주는 우리 꼬맹이한테 항상 고맙다"고 했다.

그는 자신의 아이에 대해 "저랑 똑 닮은 외모와 성격이라 보고 있으면 걱정도 되지만 세상 가장 든든한 존재인 예쁜 내 아이"라며 "홀로 아이를 키우는 것이 힘들 때도 있지만 아이의 웃음을 보면 힘든 것도 다 사라진다. 이 아이를 지키기 위해 더 열심히 살아간다"면서 아이에 대한 애정을 드러냈다.

끝으로 야옹이 작가는 "저는 그저 웹툰작가일 뿐이지만 많은 분들에게 관심을 받고 있기도 해서 이렇게 개인사를 오픈한다. 글을 올리면서 긴장이 많이 되지만 제 이야기를 들어주셔서 감사하다"고 덧붙였다.

댓글에는 누리꾼들의 응원이 이어졌다. 연인 전선욱 또한 야옹이 작가를 응원했다.

전선욱은 해당 글에 "책임감 있고 당당한 모습 진짜 너무너무 멋있다. 끝까지 나영이 편이다"라는 댓글을 남겼다.

한편 야옹이 작가는 2018년부터 웹툰 '여신강림'을 연재하고 있다. 그는 만화 뿐 아니라 순정 만화 주인공을 연상케 하는 미모로 큰 인기를 끌었다. 그는 2019년 이혼 사실을 알렸고, 현재 전선욱과 공개 열애 중이다.

이하 야옹이 작가 아이 공개글 전문

야옹이 작가입니다.

많은 분들이 궁금해하시는 질문에 답변을 드리려고 합니다.

저에게는 눈에 넣어도 아프지 않은, 목숨보다 소중한 꼬맹이가 있어요. 제 목숨보다 소중히 여기며 지켰고 여전히 지키고 있는 존재죠. 저는 아이를 키우면서 새로운 사랑을 배웠고 철이 들었습니다. 제 인생의 이유가 된 가장 소중한 사람입니다. 웃는 날 보다 눈물로 지낸 시간이 훨씬 많았지만, 이제는 아이가 지친 저를 달래줍니다.

제 몸에서 한순간도 떼어 놓은 적 없이 한 몸처럼 살았던 아이인데 어느덧 초딩이 됩니다 ㅎㅎ 제 삶의 원동력이며 가장 소중한 존재이자 평생 지켜야 할 존재기에 저는 매일매일 지치고 힘들어도 힘을 냅니다. 그렇게 소중한만큼 많는 분들께 저의 개인사를 이야기하는 데 있어 조심스러웠던 부분이 있었습니다.

인생에서 가장 힘들었던 트라우마로 인해 상담치료를 다니고 정신과 약을 처방받아 먹으며 버틸 때 곁에서 먼저 손 내밀어 준 친구들, 가족들, 나의 사정으로 피해가 갈까 봐 미안해서 끝까지 밀어냈는데도 다가와서 손잡아준 선욱오빠가 있어서 더이상 비관적이지 않고 감사하며 살 수 있게 되었어요.

한 손으로 원고하고, 다른 한 손으로 아이밥을 먹이며 그렇게 지나온 힘든 시간들이 있었습니다. 여전히 애기 언어가 또래보다 느려서 치료실 다니느라 여기저기 뛰어다니며 고군분투하고 있구요.

하지만 이렇게 모자란 나를 세상에서 가장 믿고 사랑해 주는 우리 꼬맹이한테 항상 고마워요 자기밖에 모르던 제가 아이가 아프면 대신 아프고싶고 혹여 내놓으면 다칠까 노심초사하는 사람으로 변했답니다.

저랑 똑 닮은 외모와 성격이라 보고있으면 걱정도 되지만 세상 가장 든든한 존재인 예쁜 내 아이.

제 곁에서 삶의 무게를 나눠 들어주려 항상 노력해주는 이수언니 예지 선욱오빠 너무 고맙고, 언제나 고민 들어주고 격려해주는 우리언니 모란님 정말 감사합니다. 내 삶의 절반 가까이 함께 보내며 힘든 시절 매일같이 달려와 힘이 되어준 혜상이 고마워. 네 덕에 버텼고 지금까지 살아있어. 타지에서 올 때마다 달려와 준 은주 힘들때마다 하소연 다 들어준 예수리 모두모두 고마워요.

바쁘고 힘든 딸 전적으로 케어하며 아이까지 함께 봐주는 우리 부모님 정말 사랑해요. 평소엔 진지하게 고맙다고 말을 잘 못해서 이렇게 전해봅니다.

저는 그저 웹툰 작가일 뿐이지만 많은 분들의 관심을 받고있기도 해서 이렇게 공개적으로(?) 개인사를 오픈합니다. 홀로 아이를 키우는 것이 힘들 때도 있지만 아이의 웃음을 보면 힘든 것도 다 사라집니다. 요녀석을 지키기 위해서 더 열심히 살아갑니다.

이 글을 올리면서 괜히 긴장이 많이 되지만 제 이야기 들어주셔서 감사합니다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr