[아시아경제 부애리 기자] 김범수 카카오 이사회 의장과 김택진 엔씨소프트 대표가 서울상공회의소(서울상의) 부회장단에 합류한다.

16일 IT업계에 따르면 오는 23일 개최되는 서울상의 의원총회에서 김 의장과 김 대표가 부회장에 임명된다. IT 기업 창업자가 이름을 올린 것은 이번이 처음이다.

김 의장과 김 대표의 합류는 대한상의 회장으로 단독 추대된 최태원 SK그룹 회장의 제안한 데 따른 것이다.

최 회장은 두 사람에게 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 강화를 위해 노력하자는 취지로 이 같은 제안을 한 것으로 알려졌다.

