[아시아경제 박종일 기자] 오승록 노원구청장은 16일 오후 3시30분 구청장실에서 열린 내부장애인협회 마스크 기부 전달식에 참석했다.

내부장애라 함은 신체적 장애 중 신장, 심장, 호흡기, 간, 장·요루, 간질 등 6가지 내부기관 장애를 말한다.

내부장애인협회는 내부장애인들 재활치료, 교육 및 복지증진을 위해 힘쓰고 있다.

협회는 코로나19 방역에 도움이 되길 바란다며 덴탈마스크 1만매를 기부했다.

전달식은 오승록 구청장과 내부장애인협회 관계자 2명 등이 참석한 가운데 성품 전달식, 기념촬영 순으로 진행됐다.

구는 기부 받은 마스크를 코로나19 방역을 위해 지역내 9개 보훈단체에 전달할 계획이다.

오승록 노원구청장은 “어려운 이웃을 돕는 뜻깊은 일에 이렇게 참여해주셔서 감사하다”며 고마움을 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr