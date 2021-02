김해시, 학대 의심 아동 “아이야!톡으로 신고해 주세요”

김해시, 카카오톡 채널을 통해 아동 학대 예방 교육, 신고 접수

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시는 아동학대 의심 아동을 조기에 발굴하고 예방하기 위해 ‘아이야!톡’을 개설해 운영한다고 16일 밝혔다.

아이야!톡에는 아동학대 관련된 복지 정보와 올바른 훈육 방법 등 아동 양육에 관한 내용을 제공한다. 또 1대1 상담을 통해 학대 신고를 받아 경찰과 협업해 신속히 아동 안전 확보에 주력한다.

카카오톡에서 아이야!톡 채널을 추가해 간단히 활용할 수 있어 시민 누구나, 상시에 신고할 수 있다.

또한 피해 아동 스스로 자신의 상황을 알릴 수 있는 신고망을 제공해 시민과 함께 선제 발굴하기 위한 활동을 펼쳐 나간다.

이선미 아동보육과장은 “시민 모두가 작은 관심과 신고로 아이의 건강한 성장과 발달을 지원할 수 있다는 생각으로 피해 아동 발굴에 동참해 주시길 바란다”며 “다양한 정보 제공을 통해 아동학대 인식개선과 예방을 위한 사업을 펼쳐나가겠다”고 말했다.

