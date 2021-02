김영록 전남지사 “4-H연합회원, 농업 발전 선도해 달라”

[무안=아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 김영록 전남도지사가 전남 4-H연합회원과 간담회를 갖고 전남 농업·농촌의 핵심인재인 4-H연합회원이 농업 발전과 미래농촌을 이끌어 달라고 당부했다.

16일 전남도에 따르면 이날 간담회는 ‘지역사회 동반성장을 위한 청년농업인의 역할’이란 주제로 대면과 비대면(온라인) 동시 진행됐다.

문병호 전남4-H연합회장을 비롯해 도 임원과 시·군 대의원 등이 참여했다.

참석자들은 농촌에서 청년들이 느끼는 애로사항에 대해 의견을 나누고 지역사회를 이끌 동반자로서 청년과 함께할 수 있는 일을 고민하고 해결방안을 논의했다.

간담회에 앞서 제62·63대 전남4-H연합회장 이·취임식도 진행됐다.

김 지사는 제62대 김호영 회장에게 2년간의 성과와 노고에 감사를 표한 공로패를 전수하고 제63대 문병호 회장에겐 축하와 격려를 전했다.

김 지사는 “코로나로 모든 회원들이 참석하지 못해 아쉽지만 전남 농업·농촌의 핵심인재가 모인 전남4-H연합회가 ‘블루 농수산’을 창출해주길 바란다”며 “청년의 창의적인 아이디어와 열정으로 전남농업 발전과 미래농촌을 이끌어야 한다”고 말했다.

한편 전남4-H연합회는 농업과 농촌을 이끌어가는 학습단체 중 하나로 지난 1957년 결성됐다. 학생4-H와 청년4-H, 4-H본부로 나눠 도내 124개회 6101명이 영농현장에서 ‘좋은 것은 더욱 좋게, 실천으로 배우자’라는 이념을 실천하면서 21세기 영농 주역으로 활동하고 있다.

전남도는 4-H회 활성화를 위해 단체활동, 리더십 교육, 회의기법 등을 지원하고 있다.

