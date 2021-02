거창군, 2022년도 국·도비 예산확보 매뉴얼 제작 배포

행정 절차에 대한 자세한 설명 실무에 도움 전 부서 배부



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군은 국·도비 예산확보의 핵심 전략과 시기별 대응 방안을 담은 ‘2022년도 국·도비 확보 활동 매뉴얼’을 제작·배부했다고 16일 밝혔다.

군은 국·도비가 올해 기준 애초 예산의 31%를 차지하는 만큼, 보다 효과적으로 예산을 확보하고 실무에 도움을 줄 수 있도록 매뉴얼을 작성했다.

주요 내용은 2022년도 거창군의 국·도비 예산확보 목표와 대상 사업을 제시하고, 국가 예산의 흐름과 지방교부세 확보, 균형발전 특별회계사업 그리고 국비 신청과 대응 등이다.

신규사업 추진 시 필요한 각종 사전 행정절차를 한눈에 알아볼 수 있도록 도식화해서 절차상 실수로 인해 검토과정에서 신청된 예산이 누락되는 사례가 없도록 하고 정부 조직도와 세종청사 위치도 등을 수록하여 실무에 도움이 되도록 했다.

군은 예산확보 노하우 공유를 위해 이달 중 기획재정부 관계자를 초청해 비대면 영상교육도 진행할 계획이다.

구인모 거창군수는 “2022년도는 국·도비 확보 목표액을 역대 최고 수준으로 정한 만큼, 철저한 사전 준비와 함께 경남도청과 중앙부처를 지속적 방문, 설득하여 목표한 예산확보에 차질이 없도록 최선을 다해 줄 것”을 당부했다.

