스마트 챌린지 44곳으로 확대…국토교통 ‘한국판 뉴딜’ 가속화.

국토교통부는 16일 청와대에서 문재인 대통령이 참석한 가운데 열린 2021년 업무보고에서 이같은 내용을 담은 올해 주요 업무 추진계획을 발표했다. 이날 보고에서 국토부는 ▲포용적 주거안정 ▲국토 균형발전 ▲국토교통 산업 혁신 ▲안전하고 편리한 국민생활 환경 등을 주요 정책과제로 제시했다.

도시공간 스마트화 촉진, 자율차 상용화 시대 준비

국토부는 디지털 뉴딜을 적극 추진, 첨단 기술을 접목한 혁신 서비스의 국민 체감을 높인다는 계획을 세웠다.

먼저 스마트시티 사업을 통해 도시 공간의 스마트화를 촉진한다. 올 12월 부산은 주거단지 입주를 개시하고, 세종은 서비스 체험공간 조성을 완료하는 등 국가시범도시의 성과를 가시화할 예정이다.

하반기에는 지역 주도로 특화도시를 조성(사업지 선정)하는 신규 사업을 마련하고, 스마트 챌린지를 18개에서 44개 도시로 확대해 우수한 서비스가 전국으로 확산되도록 지원한다.

또 서울 등 6개 지역에 자율차 시범운행지구 운영, 2025년까지 자율협력주행 인프라 전국 구축 등으로 자율차 상용화 시대를 준비할 예정이다.

연내 도서 산간지역부터 드론 배송을 시작하고, 드론특별자유화 구역 운영 등을 통해 다양한 드론 서비스 실증도 지속 추진한다.

그린 리모델링 사업 확대 추진…'2050 탄소중립' 선도

이와 함께 국토교통 분야에서 그린뉴딜을 통한 ‘2050 탄소중립’을 선도한다.

공공건축물에 대한 그린 리모델링 사업을 확대 추진하고, 에너지 특화도시, 수소도시 등 제로에너지 도시 조성을 추진한다. 올해에는 공공건축물 1000여동, 공공임대주택 8만3000가구에 대한 그린 리모델링 사업이 진행될 예정이다.

2025년까지 68만4000㎡ 면적의 수원 당수2지구에 제로에너지 특화도시가 조성되고 2022년에는 울산, 안산, 전주·완주 등이 수소도시로 조성된다.

친환경 차량 확대, 충전 인프라 확충을 통해 그린 모빌리티도 확대한다. 특히 사업용 차량에 대한 수소연료 보조금 사업에 착수하며, 2022년까지 주요 고속도로에 수소충전소 60기를 설치하고 내년 11월까지 수소교통복합기지를 조성하는 등 수소교통 기반을 본격 구축할 계획이다.

