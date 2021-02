[아시아경제 양낙규 군사전문기자]합동참모본부는 16일 오전 동해 민간인통제선(민통선) 검문소 일대에서 군이 신병을 확보한 신원 미상 인원 1명은 북한 남성으로 추정된다고 밝혔다.

합참에 따르면 이날 오전 4시 20분께 동해 민통선에서 남쪽으로 이동하던 남성 1명이 폐쇄회로(CC)TV에 포착됐다. 이에 군은 작전 병력을 투입해 오전 7시 20분께 이 남성의 신병을 확보했다.

이 과정에서 군은 대침투 경계령인 '진돗개 하나'를 발령했다가 해제한 것으로 알려졌다.

합참은 "남하 과정과 귀순 여부 등 세부 사항에 대해 관계 기관과 공조 하에 조사가 진행 중"이라며 "해당 지역의 해안 경계를 포함해 경계 태세 전반에 대해 점검 중"이라고 밝혔다.

합참은 이 남성이 해상으로 넘어왔을 가능성도 염두에 두고 조사를 진행 중인 것으로 전해졌다. 현재까지 북한군의 특이동향은 없다고 합참은 덧붙였다.

