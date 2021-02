거제시 치매안심센터, 치매극복선도단체 2곳 선정

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경남 거제시치매안심센터는 10일 새장승포재가복지센터와 ㈜함께하는다이웃을 치매극복선도단체로 지정하고 현판을 전달했다.

치매극복선도단체 지정사업은 치매에 대한 정기적인 교육을 통해 치매 예방에 앞장서고 지역사회 치매 환자 가족을 이해하고 지지하는 동반자 역할을 한다.

두 기관은 이번 선도단체 지정에 앞서 전직원 교육수료와 전문자원봉사자 육성 및 운영, 치매 단체와 상호교류 협력 및 다양한 치매 극복 활동을 추진할 계획이다.

현재 거제시 치매극복선도단체는 총 25개소의 기업, 단체, 도서관 등이 지정돼있다.

관계자는 "치매 예방과 극복을 위해 개인과 가족의 힘만으로 어려우므로, 사업을 통해 시 주민 모두가 치매 환자의 든든한 사회적 가족이 될 수 있도록 관심과 참여를 바란다"고 말했다.

한편 거제시치매안심센터에서는 치매 검진과 치매 환자등록관리, 치매 치료관리비 지원, 치매 예방 교육, 쉼터 운영 및 가족 지원사업 등을 시행하고 있다.

영남취재본부 강샤론 기자 sharon79@asiae.co.kr