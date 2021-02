장석웅 전남교육감 ‘자치분권 기대해 챌린지’ 동참

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 장석웅 전남교육감이 ‘자치분권 기대해 릴레이 챌린지’ 캠페인에 동참했다고 16일 밝혔다.

‘자치분권 기대해 릴레이 챌린지’는 국회가 지난해 12월 9일 의결한 지방자치법이 지난달 5일 국무회의를 통과해 본격적인 자치분권 2.0시대가 개막함에 따라 이를 응원하기 위한 캠페인이다.

이 캠페인은 ‘응원 메시지’를 담은 사진을 촬영한 뒤 SNS에 올린 후 다음 참가자를 지명하는 방식으로 진행한다.

장석웅 교육감은 김재규 전남경찰청장의 지명을 받아 이 캠페인에 참여했다.

장 교육감은 ‘도민과 함께하는 행복한 전남교육! 전라남도교육청이 앞장서겠습니다’라는 손팻말을 든 사진을 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올리며 “주민 주권이 강화되고, 학생이 중심이 되는 교육자치를 위해 노력하겠다”고 밝혔다.

이어 다음 캠페인 참여자로 김선유 전남학부모회연합회장, 고영진 순천대학교 총장, 이문포 진도교육지원청 교육장을 지명했다.

