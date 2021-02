팅크웨어, 스마트폰 UV 살균박스 ‘블루 벤트 UST-100’ 출시

아로마테라피·10W 고속충전 지원…충전 및 살균 동시에 가능

[아시아경제 김희윤 기자] 팅크웨어는 휴대용 스마트폰 UV 살균박스 '블루 벤트 UST-100'을 출시한다고 16일 밝혔다.

블루 벤트 UST-100은 개폐 방식의 살균박스다. 스마트폰 등을 박스에 넣고 작동 시 UV-C 살균 조명을 통해 10분간 자동 살균이 진행돼 스마트폰 표면의 대장균, 폐렴균, 황색포도상구균 등 유해세균을 제거한다.

팅크웨어에 따르면 제품 내 양쪽으로 UV LED가 탑재돼 작동 시 전체적으로 고른 살균이 이뤄진다. 살균박스 내 아로마 오일 삽입을 통한 아로마테라피 기능도 지원한다. 아울러 10W 고속충전도 지원해 살균과 동시에 스마트폰 충전도 가능하다. 작동 중엔 LED 상태표시등을 통해 실시간 진행사항을 확인할 수 있는 것도 장점이다.

또한 살균 작동 중 오작동 방지 및 사용자 안전을 위해 마그네틱 커버와 전원 접지단자 등 다양한 안전장치가 적용됐다. USB-C 케이블을 지원해 보조 배터리나 USB 단자만 있다면 쉽게 전원을 연결해 사용이 가능하다고 팅크웨어 측은 설명했다.

팅크웨어는 이달 말까지 블루 벤트 제품 군 대상 살균데이 프로모션을 진행한다. 가정용 가습기 및 공기청정기 제품 할인과 커스텀 스티커 등을 함께 증정한다.

팅크웨어는 "개인 위생이 중요해지는 요즘 생활 속에서 많이 만지고 닿는 스마트폰이나 작은 생활용품 살균을 통해 보다 나은 위생 환경을 지원할 수 있을 것으로 기대한다"며 "이번에 출시한 살균박스 블루 벤트 UST-100은 UV-C LED를 통한 살균은 물론 무선 휴대폰 충전, 아로마테라피 등 다양한 기능을 지원하는 제품으로 많은 관심 부탁 드린다"고 말했다.

