카페24, 앱 다운로드 20만 돌파…전년대비 2배 상승

[아시아경제 임춘한 기자] 글로벌 전자상거래 플랫폼 '카페24'는 16일 지난 2년 반 동안 카페24 앱스토어 내 애플리케이션 다운로드 수가 누적 20만건을 넘겼다고 밝혔다.

온라인 쇼핑몰 앱은 온라인 사업자가 별도의 개발지식이나 전문인력 없이도 최신 전자상거래 기능을 간편히 갖추도록 한다. 카페24 앱스토어는 이런 앱을 자유롭게 사고 파는 개방형 마켓이다. 지난해 카페24 앱스토어 내 다운로드 수는 12만7055건으로 지난해 6만610건보다 2배 이상 급증했다.

카페24가 개발사들과 선보이는 앱은 주문, 배송, 마케팅, 매출관리, 고객대응 등 온라인 쇼핑몰 운영 전반에서 다양하다. 인공지능(AI)과 빅데이터, 가상현실(VR), 증강현실(AR)을 비롯한 최신 기술들이 반영됐다.

이재석 카페24 대표는 “온라인 쇼핑몰은 이미 세계적으로 첨단 기술 경연의 장이 됐다"며 "전자상거래 사업자와 개발사, 최종 소비자 모두에게 높은 가치를 전하기 위해 노력할 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr