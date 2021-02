정부, 상하수도 문제해결을 위한 신남방·신북방 국제개발협력 본격 추진

환경부-인니 공공주택사업부, '인니 플로레스섬 물관리시스템 고도화 시범사업' 착수보고회

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 환경부는 인도네시아 공공주택사업부와 '플로레스섬 물관리시스템 고도화 시범사업' 착수보고회를 16일 화상회의로 열고 신남방·신북방 국제개발협력사업(ODA)을 본격 추진한다고 밝혔다. 환경부는 2020년부터 2022년까지 3년간 30억원을 투입해 수문자료 모니터링 상세계획을 수립하고 수문관측 자동화 기자재를 설치할 계획이다.

신남방·신북방 국제개발협력사업은 기후변화에 대비해 안정적인 수자원 정보를 취득하고 홍수 등 재난 대응역량 강화를 비롯해 개도국의 상하수도 문제해결을 위한 한국형 스마트물관리 기술협력 사업이다.

환경부는 산하기관인 한국수자원공사 및 유엔과 함께 현재 인도네시아와 캄보디아, 우즈베키스탄 등 신남방·신북방 국가를 대상으로 상·하수도와 수재해 등 총 6개, 200억원 규모(2021년 약 54억원)의 물 관련 국제개발협력사업을 추진하고 있다.

우선 인도네시아와 우즈베키스탄, 캄보디아 등 개도국의 먹는물 문제 해결을 위해 노후 상하수도 교체·보수 및 정보통신(ICT) 기반 실시간 원격 관리를 통해 누수 저감 및 물 이용의 효율을 높일 계획이다.

수재해 예방을 위해선 인도네시아와 메콩강 유역 도시(캄보디아 등)를 대상으로 홍수 위험평가 및 예·경보 시스템을 개발하고, 수자원 정보 관리 역량 강화에 나선다.

환경부는 이 같은 물 분야 국제개발협력사업을 확대해 개도국의 지속가능발전을 지원하고 다양한 물 분야 사업에 우리 기업의 참여 기회를 확보할 계획이다.

김동진 환경부 수자원정책국장은 "우리나라의 우수한 물관리 기술·경험을 기반으로 형성된 한국형 물 관련 국제개발협력사업이 개발잠재력이 높은 신남방·신북방 지역의 물 문제 해결에 기여하고 국내 물 기업의 해외 진출이 확대되는 계기가 될 것"이라고 말했다.

주상돈 기자 don@asiae.co.kr