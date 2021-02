국제유가 코로나19 사태 이후 최고치…WTI 13개월만에 60달러 돌파

[아시아경제 권재희 기자] 국제 유가가 코로나19 사태 이후 가장 높은 수준으로 치솟았다.

15일(현지시간) 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 3월 인도분 서부 텍사스산원유(WTI)는 배럴당 1.1%(0.63 달러) 오른 60.10달러에 거래를 마쳤다.

WTI 선물가격이 배럴당 60달러 선을 넘어선 건 13개월 만이다.

WTI 선물가격은 장중 한때 60.95달러에 이르기도 했다. 이는 지난해 1월8일 이후 최고가다.

WTI는 올 들어서만 25% 상승했다.

국제 유가 상승의 원인으로는 최근 미국 전역에 불어닥친 한파와 텍사스주의 전력 부족 사태가 꼽힌다.

난방용 기름 소비가 급증한 데다 최근 텍사스 지역의 석유업체들이 전력 부족 탓에 시설 완전 가동이 어려워진 상황 때문이다.

국제 금값은 소폭 하락했다.

4월 인도분 금은 온스당 0.3% 내린 1818.86달러에 장을 마감했다.

