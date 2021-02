[클릭 e종목]휴온스, 전문의약품보다 건강기능식품 중심 실적 성장

[아시아경제 이선애 기자] 신영증권은 휴온스 휴온스 243070 | 코스닥 증권정보 현재가 58,600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 57,900 2021.02.16 08:34 장시작전(20분지연) 관련기사 휴온스, 389억원 규모로 신규시설투자 결정휴온스-고려대의료원, 코로나19 치료제 개발 맞손휴온스, 안구건조증 신약 국내 임상2상 승인 close 에 대해 투자의견 '매수'와 목표주가 7만7000원을 유지했다.

16일 신영증권에 따르면 휴온스는 2020년 코로나19 팬데믹 상황에서 전문의약품 사업 성장정체에도 뷰티·웰빙사업 건강기능성식품 자회사(휴온스내츄럴, 휴온스네이처)의 실적성장과 흑자전환으로 지속적인 실적 성장을 할 수 있었다. 2020년 연결 매출은 전년 대비 11.4% 증가한 4067억원, 영업이익은 11.7% 증가한 541억원을 달성했다. 전문의약품은 전년 수준인 1843억원인데 반해 건강기능성식품 중심으로 뷰티·웰빙사업이 23.3% 증가, 수탁은 16.3% 증가했다.

이러한 실적 성장은 계속될 것으로 예상된다.

지난해 11월 500억원 규모의 CB를 발행하고 2019년 점안제 생산라인 증설에 이어 2공장 점안제 전용 공장 건설을 추진중이다. 최첨단 생산라인 도입은 물론 복잡한 1공장의 생산라인을 2공장으로 이전하면서 보다 효율적인 공장 운용(4.8억관 규모)하기 위한 것이다. 2022년 1월 완공해 KGMP 인증을 받아 2023년 가동을 목표로 하고 있다.

이명선 신영증권 연구원은 "휴온스는 2공장 설립 및 나노복합점안제(HUC2-007)와 Thymosin β4(HUB1-023) 등의 점안제 파이프라인 집중 개발로 안과전문기업으로 더 나아가고 있다"면서 "지속적인 실적 성장과 파이프라인 개발 순항 등으로 목표주가를 유지한다"고 설명했다.

