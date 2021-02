"압도적인 비거리와 부드러움."

캘러웨이골프의 2021년형 버전 ‘뉴슈퍼소프트와 맥스’ 골프공(사진)이다. 최상의 타구감을 느낄 수 있는 소프트 컴프레션 코어(Soft Compression Core)가 적용됐다. 롱 게임에서 높은 탄도와 낮은 스핀이 환상의 조합을 이뤄 빠른 볼 스피드를 이끈다. 여기에 특허 기술인 육각 딤플이 공기저항을 최소화시켜 최적의 탄도와 볼의 비행을 제공한다.

맥스는 오버사이즈지만 미국골프협회(USGA)와 영국왕립협회(R&A) 규정에 부합하는 공인 제품이다. 사이즈가 커서 심리적인 안정감을 제공하고, 무게중심이 뛰어나 높은 탄도를 형성해 더 긴 비거리를 선사한다. 화이트와 옐로우 2가지다. 슈퍼소프트는 다양한 입맛의 골퍼들을 위해 유광 마감의 화이트와 옐로우, 무광 마감의 핑크, 레드, 오렌지, 그린 총 6가지다.