성남시, 현장 근로자 '안전 보건관리' 점검…53곳 사업장

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기 성남시가 현장 근로자를 대상으로 안전보건관리 점검에 나선다.

성남시는 이달 17일부터 오는 4월30일까지 조직 내 현장 근로자 639명이 일하는 53곳 작업장을 대상으로 안전보건관리 상태 점검을 실시한다고 16일 밝혔다.

이는 청소, 용접, 토목, 제초 등의 작업 과정에서 발생할 수 있는 위험요인을 사전에 제거해 산업재해를 예방하려는 취지다.

해당 작업장은 여수동 양묘장, 성남동 성남시민농원, 수진동 누수복구반 작업장, 갈현동 영생관리사업소 내 화장장 등이다.

주요 점검 사항은 화장장 냉각시스템과 송풍기 정상 작동 여부, 시설물 내 소화기 비치와 통로 확보 여부, 청사 내 사다리 작업 때 안전 난간대 설치 여부, 작업장 안팎의 전선 피복 상태 등이다.

현장 근로자의 방진 마스크ㆍ안전모ㆍ안전화 등 3종 안전보호구 착용 여부도 점검 대상이다.

시는 작업장별 안전책임관리자 지정 운영 실태와 작업 개시 전 안전교육 시행 여부도 점검한다.

시는 점검 과정에서 미비 사항이 발견되면 그 자리에서 개선하고, 중장기 계획이 필요한 사항은 개선책을 마련해 시행한다.

시 관계자는 "현장 근로자들이 더욱 안전하게 일하도록 자체 점검을 강화해 나가겠다"면서 "민간 사업장에도 안전한 작업환경 조성에 관한 표준 가이드라인을 제시하게 될 것"이라고 전했다.

