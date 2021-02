[아시아경제 김봉주 기자] 배우 현빈과 손예진이 열애설 이후 동반 출연한 광고 영상이 화제다.

14일 필리핀의 한 통신사는 공식 유튜브 채널에서 손예진과 현빈이 출연한 광고 영상을 공개했다.

영상에서 두 사람의 꿀 떨어지는 케미가 묻어난다. 영상은 손예진과 현빈이 마주보며 환하게 웃는 투 샷으로 마무리돼 시선을 집중시켰다.

현빈과 손예진은 영화 '협상', 드라마 '사랑의 불시착'에서 호흡을 맞췄다. 두 사람은 네 차례 열애설에 끝에 지난 1월1일 열애를 공식 인정했다.

