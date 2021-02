아웅산 수치 고문, 16~17일 화상 법정심문

[아시아경제 조현의 기자] 불법 수입된 소형 무전기(워키토키) 소지 혐의로 구금된 아웅산 수치 미얀마 국가고문이 16~17일 화상으로 법정 심문을 받는다.

15일 AFP통신 등에 따르면 수치 고문의 변호인 킨 마웅 조는 네피도의 법원에서 판사 면담 후 "수치 고문과 윈 민 대통령이 16일과 17일 이틀 동안 화상으로 법정 심문을 받게 될 것"이라고 밝혔다.

변호인은 "두 사람의 구금 기간이 오늘부터 17일까지 이틀 연장됐다"며 "민주주의민족동맹(NLD) 윈 테인 중앙집행위원의 변호도 내가 맡을 것으로 보인다"고 덧붙였다.

미얀마 군부가 이달 1일 쿠데타를 일으킨 뒤 수치 고문은 불법 수입된 워키토키를 소지하고 이를 허가 없이 사용한 혐의(수출입법 위반)로 3일 기소됐다. 워키토키는 수치 고문의 경호 인력이 사용한 것으로 알려졌다.

기소 혐의로 '불법 워키토키 소지'를 든 것을 두고 수치 고문을 옭아매려는 군부 정권의 술책이라는 비판이 제기된다. 유죄판결 시 최장 3년 형을 받게 된다.

쿠데타 이후 현지에서는 군정이 수치 고문을 반역죄로 추가 기소할 것이라는 소문이 나돌고 있다. 반역죄 형량은 최소 20년이다.

윈 민 대통령은 지난해 총선 유세 과정에 코로나19 방역 수칙을 위반한 혐의로 기소됐고 수치 고문의 '오른팔'로 꼽히는 윈 테인 중앙집행위원은 명예훼손 혐의로 기소됐다.

이외에도 수치 고문의 정치적 지지자와 시위대 등 400명 이상이 체포된 것으로 알려졌다.

