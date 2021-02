18일 오후 8시까지 광주YMCA 2층 무진관

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] ‘노나메기’ 고 백기완 선생 시민분향소 광주에도 차려진다

농민·빈민·통일·민주화운동의 큰 어른인 백기완 통일문제연구소장의 시민분향소가 광주에도 설치된다.

15일 참여자치21 등 시민단체에 따르면 고 백기완 선생의 시민분향소가 광주YMCA 2층 무진관에 차려진다.

이날 오후 6시부터 오는 18일 오후 8시까지 운영된다. 장례는 사회장으로 치러지며 고인의 뜻에 따라 조화와 조기는 일체 받지 않는다. 코로나19 방역수칙을 철저히 준수한 채 운영할 예정이며 음식도 일절 제공하지 않기로 했다.

고 백 선생의 발인은 오는 19일 오전 8시 서울대병원이며 오전 9시 대학로 등을 돌며 노제·행진이 이어진다. 오전 11시 시청 앞 광장에서 영결식이 진행된다.

한편 고 백기완 선생은 이날 오전 4시 45분께 서울대병원에서 투병 끝에 사망했다.

‘장산곶매 이야기’ 등 소설과 수필집을 낸 문필가이자 광주에서는 민중가요 ‘임을 위한 행진곡’의 가사 원작자로 널리 알려져 있다.

1950년대부터 한국 사회운동 전반에 참여했으며 1964년에는 한일협정반대 운동에 참가했으며 1974년 유신반대를 위한 100만 인 서명운동을 주도하다 옥고를 치르기도 했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr