신영자산운용, TDF상품 신규 출시

[아시아경제 이민지 기자] 신영자산운용이 타깃데이트펀드(TDF) 상품을 출시한다고 15일 밝혔다.

이날 신영자산운용은 신영TDF증권투자신탁(채권혼합), 신영TDF2030증권투자신탁(혼합-재간접형), 신영TDF2040증권투자신탁(혼합-재간접형) 상품을 출시할 계획이다.

TDF는 고객의 은퇴 시점을 목표 시점으로 설정하여 운용된다. 선진국 주식부터 이머징마켓의 채권까지 다양한 자산에 분산 투자하며 투자자의 생애 주기에 맞춘 자산 배분 전략을 수행하도록 설계됐다. 운용 초기에는 위험자산의 비중을 높게 하고 목표 시점에 가까워질수록 안정성에 초점을 맞췄다.

신영자산운용은 효율적인 TDF 운용을 위해 글로벌 1위 외부위탁운용(OCIO) 기관인 머서(MERCER)와 자문 계약을 체결했다. 머서는 다양한 국가의 TDF 설계 경험을 바탕으로 한국인의 생애주기에 적합한 글라이드패스(Glide path)를 설계했다. 이는 투자자의 은퇴시기에 맞춰 연령대별로 최적화된 투자자산 리밸런싱 시점을 이어놓은 자산배분 곡선이다. 신영자산운용은 축적된 위탁운용 노하우에 기반해 글로벌 투자자산 선정에 대한 자문 서비스를 제공할 예정이다.

차별화된 특징은 전세계에 있는 다양한 자산운용사의 상품에 세분화하여 분산투자 할 수 있다는 점이다. 머서는 투자 대상 자산군 별로 특화된 하위운용사를 평가, 선정하여 위탁운용을 수행하고 있다. 신영자산운용의 TDF는 머서에서 운용하는 상품을 재간접 형태로 편입한다. 신영TDF 시리즈는 글로벌 유수의 자산운용사의 검증된 투자 전략 풀에 분산해 다양한 상품들을 편입함으로써 보다 의미 있는 글로벌 자산배분 효과를 추구한다.

투자자의 생애주기에 맞춘 시간적 자산 배분(종적) 뿐 아니라 특정 시점에서의 공간적 자산 배분(횡적)을 동시에 수행한다. 특정 시점에서의 공간적 자산배분 필요성은 동일한 투자 전략의 펀드라도 서로 다른 운용사들의 철학 또는 스타일 등에 따라 운용 결과 값이 달라지기 때문이다. 현재 시장 상황에 대한 판단을 기반으로 액티브·패시브, 성장·가치, 인플레·디플레 등 자산 배분을 통해 국면별 최적의 포트폴리오로 운용될 수 있도록 자산 배분 전략을 수행한다.

허남권 신영자산운용 대표는 “국내 연금 자산운용에서 가장 아쉬운 부분은 투자자들이 자산배분에 소극적이라는 점”이라며 “TDF 상품은 국내 투자자들에게 적합한 상품으로, TDF에 가입하는 것만으로도 연금자산 투자를 대체할 수 있다”고 말했다.

한편 신영자산운용은 더 먼 미래를 목표시점으로 하는 상품들도 점차 추가할 예정이다.

