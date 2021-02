애플카, 日 닛산과도 협상 결렬…"브랜드 이견 때문"

"양측간 접촉 짧고 고위 경영진 수준까지 진전되지 못해"

애플의 하청업체로 전락할 수 있다는 우려도

[아시아경제 김수환 기자] 최근 애플과 현대·기아차 간 자율주행차 관련 협상이 중단된 가운데 닛산과의 협상도 진전을 보지 못하고 중단됐다.

15일 주요 외신에 따르면 애플과 닛산은 최근 애플카와 관련한 논의를 진행했으나 결국 중단했다. 양측간 접촉은 짧았고, 논의가 고위 경영진 수준까지 진전되지도 못한 것으로 전해진다. 양측은 '애플' 브랜드 사용 문제를 두고 이견을 좁히지 못해 협상이 결렬된 것으로 알려졌다.

그동안 자동차 업계에서는 애플이 애플카를 추진하면서 자동차 제조협력사들이 애플을 위해 자동차를 단순 조립해주는 '하청업체'로 전락할 수 있다는 우려를 꾸준히 제기해왔다. 현재 애플의 아이폰을 단순 조립하는 대만 업체 '폭스콘'과 유사한 상황에 처할 수 있다는 관측이다.

그동안 자동차 업계는 애플 측이 자동차 업계와 기술 공유를 마음에 두고 있지 않을 수도 있다면서 자동차 업계가 원하는 기술 협력은 이뤄지지 않고 애플카를 대리 생산해주는 위치에 머물 수 있다는 관측을 제기해왔다.

앞서 애플카의 협력 대상 제조사 가능성이 거론돼온 현대차·기아는 지난 8일 발표한 공시를 통해 "'애플카' 생산과 관련해 애플과 협의를 진행하지 않고 있다"고 밝혔다. 당시 현대차와 기아차는 "다수의 기업으로부터 자율주행 전기차 관련 공동개발 협력 요청을 받고 있으나 초기 단계로 결정된 바 없다"면서 "애플과 자율주행차량 개발에 대한 협의를 진행하고 있지 않다"고 공시했다.

한편 이날 오후 이같은 보도가 나온 직후 닛산 주가는 3.7% 급락한 것으로 나타났다.

