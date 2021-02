아세안+3 거시경제조사기구, 비대면 연례협의 실시…6月 최종보고서 발표

[아시아경제 손선희 기자] 동남아시아국가연합(아세안)+3(한·중·일) 역내 거시경제조사기구(AMRO)는 16일부터 다음 달 11일까지 한국과 2021년도 연례협의를 실시한다.

15일 기획재정부에 따르면 이번 한국 연례협의 최종보고서는 오는 6월께 발표될 예정이다. AMRO는 아세안+3 회원국들의 경제동향을 점검하고 지역금융안전망(CMIM) 운용을 지원하기 위해 2011년 싱가폴에 설립된 국제기구다.

AMRO는 매년 회원국을 방문해 거시경제, 재정, 금융 등 경제 동향을 점검하고 정책 권고를 실시하고 있다. 이를 토대로 각 회원국에 대한 연례협의 보고서를 작성해 대외 공개한다.

올해 연례협의는 코로나19 영향으로 모든 일정이 화상으로 진행된다. AMRO 미션단은 이번 연례협의를 통해 기재부, 한국은행, 금융위원회, 금융감독원, 한국개발연구원(KDI) 등 15개 기관과 화상면담을 개최할 예정이다.

기재부와는 오는 25일 경제 동향 및 정책 전반에 대한 실무협의를 진행한다. 내달 11일 윤태식 국제경제관리관 주재로 협의결과를 점검할 예정이다. 관련해 연례협의 주요 결과는 내달 14일 공개된다.

세종=손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr