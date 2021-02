민주당 광주시당, 고 백기완 선생 영면 기원

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 더불어민주당 광주광역시당이 고 백기완 통일문제연구소장의 영면을 기원했다.

민주당 광주시당은 15일 논평을 통해 “오늘 이 땅의 민주주의와 통일운동에 일생을 바친 백기완 선생이 별세했다”며 “‘장산곶매 이야기’ 등 소설과 수필집을 낸 작가이자 우리 광주시민들에게는 ‘임을 위한 행진곡’의 작사가로 널리 알려졌다”고 말했다.

이어 “고인은 강철같은 신념으로 사회적 약자와 늘 함께했고 그 어떤 부당한 권력도 두려워하지 않았다”면서 “고인의 높은 뜻은 독재를 거부하는 세계인들이 가져야 할 ‘민주화의 정신’으로 이어지고 있다”고 밝혔다.

또“1980년 5·18광주민주화운동을 추모하는 노래였던 ‘임을 위한 행진곡’은 이제 대한민국을 대표하는 민중가요를 넘어, 홍콩과 미얀마의 민주주의 집회 현장에서도 불리고 있다”며 “고인의 평생 소원이었던 ‘민중이 주인되는 세상’, ‘통일된 한반도로 가는 길’에 더불어민주당 광주시당은 고인의 뜻을 새길 것”이라고 강조했다.

그러면서 “임을 위한 행진곡’의 가사처럼 백기완 선생의 헌신을 세월은 흘러가도, 산천은 알 것이고, 산 자들은 따를 것이다”고 덧붙였다.

