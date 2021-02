고흥군, 참전 유공자 및 국가보훈대상자 정액수당 인상 ‘예우 강화’

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 고흥군(군수 송귀근)은 월남전과 6.25 참전 유공자에 대한 명예를 선양하고, 국가를 위해 희생하거나 공헌한 분들의 숭고한 정신을 계승하며, 보훈가족을 잘 섬기는 든든한 보훈행정 추진을 위해 올해부터 참전 유공자 및 국가보훈대상자의 월 정액수당을 대폭 인상했다고 15일 밝혔다.

보훈청에 등록된 군에 주소를 둔 월남전과 6.25 참전 유공자는 650여명이며, 국가보훈대상자는 550여 명이다.

지난해까지는 참전 유공자 수당은 월 7만원, 보훈수당은 월 3만원을 월정액으로 지원해 왔으나 지난 해 말 관련 군 조례의 일부를 개정해 금년부터는 참전 유공자에게는 월 12만원을, 국가보훈대상자에게는 월 5만원을 월정액으로 지급하고 있으며 이에 소요된 총 예산 규모는 12억 6600만원이다.

이밖에도 군에서는 호국보훈의 달 국가 유공자 및 유족 위문금, 참전 유공자 및 국가유공자 사망위로금을 별도로 지원하고 있고, 이들이 소속된 상이군경회 등 10개 보훈단체의 사업비와 법정운영비로 1억 5000만원을 지원하고 있다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr