속보[아시아경제 임주형 기자] 대전경찰청이 방역수칙을 위반해 코로나19 확진자를 집단발생시킨 IM선교회에 대한 압수수색을 15일 단행했다.

대전경찰청 반부패경제범죄수사대는 이날 오전 대전 중구 IM선교회 본부에 수사대원들을 보내 컴퓨터 하드디스크와 서류 등을 확보하고 있다.

IM선교회 산하 교육시설에서는 IEM국제학교 100여명 등 400여명의 코로나19 확진자가 나왔다.

