UAE 화성 탐사선 '아말', 궤도진입 후 첫 화성 사진 보내와

[아시아경제 강나훔 기자] 아랍에미리트(UAE)가 보낸 아랍권 첫 화성탐사선 '아말'이 궤도 안착 후 처음으로 화성 사진을 보내왔다.

UAE 무함마드 빈 라시드 우주센터(MBRSC)는 14일(이하 현지시간) 아말이 화성 궤도 진입 후 첫 이미지를 보내왔다고 밝혔다.

MBRSC는 "이 이미지는 아말이 진입한 다음 날인 지난 10일 화성 상공 2만4700㎞에서 촬영됐다"며 "태양계에서 가장 큰 화산인 '올림푸스 몬스'가 이른 아침 태양 빛에 모습을 드러내는 장면이 잡혔다"고 설명했다.

셰이크 무함마드 빈 라시드 알막툼 UAE 총리도 14일 자신의 트위터에 아말이 보내온 화성 사진을 게시했다. 그는 "아랍권 사상 최초의 탐사선이 촬영한 화성 사진"이라고 적었다.

지난해 7월 일본 다네가시마 우주센터를 떠난 아말은 약 7개월 만인 지난 9일 화성 궤도 진입에 성공했다. 아말은 화성 상 하층부 대기 측정과 화성 표면 관측·촬영 등 임무를 수행한다.

