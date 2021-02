日정부 "후쿠시마·오나가와 원전 이상 없다"

[아시아경제 강나훔 기자] 일본 정부는 14일 후쿠시마현과 미야기현 등 도호쿠 지방에서 발생한 규모 7.3의 지진과 관련해 해당 지역에 있는 원자력발전소에는 문제가 없다고 밝혔다.

일본 정부 대변인인 가토 가쓰노부 관방장관은 이날 기자회견에서 "후쿠시마현 제1·2원자력발전소, 미야기현 오나가와 원자력발전소는 모두 이상이 없다"고 밝혔다.

이어 그는 "그 외 원자력 관계시설에도 이상이 없다고 보고를 받았다"고 말했다.

이번 지진은 전날 밤 11시 8분께 후쿠시마현 앞바다서 발생했으며 후쿠시마현과 미야기현에서 최대 '진도 6강'의 흔들림이 관측됐다. 진도 6강이면 기어가야 이동할 수 있을 정도로 흔들림이 심한 수준이다.

일본 기상청의 지진 등급인 진도는 절대 강도를 의미하는 리히터 규모와는 달리, 지진이 일어났을 때 각 해당 지역에 있는 사람의 느낌이나 주변 물체 등의 흔들림 정도를 수치로 나타낸 상대적 개념이다.

앞서 스가 요시히데 총리는 이날 관계 각료 회의에서 지진 대책에 만전을 기하라고 지시한 뒤 "앞으로 1주일 정도는 최대 진도 6강 수준의 지진에 주의해주기를 바란다"며 피해지 주민들에게 여진에 주의할 것을 당부했다.

스가 총리는 "피해를 본 모든 분에게 진심으로 위로의 말씀을 드린다"며 "지금까지 후쿠시마현과 미야기현 등에서 다친 분들은 다수 있지만, 현시점에서 사망한 분은 없는 것으로 보고를 받았다"고 말했다.

