日, 화이자 코로나19 백신 사용 승인…17일부터 접종 개시

[아시아경제 강나훔 기자] 일본 후생노동성이 14일 미국 제약회사 화이자의 코로나19 백신 사용을 정식 승인했다고 교도통신과 NHK가 보도했다. 일본에서 코로나19 백신이 승인된 것은 이번이 처음이다.

앞서 일본의 의약품 심사기관인 의약품의료기기종합기구(PMDA)는 화이자 백신의 안전성과 유효성에 특별한 문제가 없다며 심사 절차를 간소화하는 '특별승인'을 인정하는 심사 보고서를 정리한 바 있다.

이에 후생성 전문가 회의는 지난 12일 특례 승인을 인정했고, 다무라 노리히사 후생상은 이날 정식 승인 결정을 내렸다.

화이자는 일본 정부와 7200만명분의 백신을 공급하기로 계약을 맺고 작년 12월 승인 신청을 했다. 이후 화이자 백신의 안전성과 유효성을 확인하기 위한 일본 내 임상실험 절차가 진행됐다.

일본 정부는 17일부터 국립병원 등 핵심 의료 종사자를 중심으로 백신 접종을 시작할 계획이다.

