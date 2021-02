정부 "감염 재생산지수, 1에 근접…재확산 위험 존재"

[아시아경제 강나훔 기자] 확진자 한 명이 몇 명을 추가 감염시키는지 나타내는 ‘감염 재생산지수’가 전국적으로 1에 가까워진 것으로 나타났다. 감염 재생산지수가 1을 넘으면 1명의 확진자가 1명 이상에게 감염을 전파시킨다는 의미로, 유행이 확산될 가능성이 높다.

손영래 중앙사고수습본부 사회전략반장은 14일 중앙재난안전대책본부(중대본) 정례브리핑에서 "감염 재생산지수가 1에 근접한 가운데, 수도권은 1을 넘고 있고 비수도권은 1 이하 안정적 수치를 유지하고 있다"고 밝혔다.

앞서 중대본은 지난 한 주간(7~13일) 수도권의 감염 재생산지수는 1.06, 그 이전 한 주 동안은 1.04를 기록해 2주 연속 1을 넘겼다고 설명했다.

지난 한 주간 일평균 국내발생 신규 확진자 수는 353명인데 이중 282명이 수도권에 집중됐다. 특히 수도권의 일주일간 평균 확진자 수는 그 전주 258명보다 증가했다.

설 연휴에는 이동량 증가와 집단감염 발생 등으로 신규 확진자가 증가할 우려가 나온다. 이미 서울 순천향대학병원과 구로구 헬스클럽 등에서 새 집단감염이 발생한 바 있다.

손 반장은 앞으로 2주 안에 설 연휴 방역의 영향이 나타날 것으로 내다봤다. 그는 "설 연휴로 인한 이동량 증가, 여러 다중이용시설의 운영 확대에 따른 위험도도 있어 그 영향이 금주부터 나타날 수 있다"며 "유행이 더 확산하는 위기 징후가 나타나지 않도록 각별한 주의가 필요하다"고 말했다.

정부는 향후 확진자 발생 추이를 보면서 방역 대응 방향을 검토할 계획이다. 손 반장은 "앞으로 2주 동안 코로나19 유행 상황을 관찰하고 유행이 조금 더 안정세로 접어드는지 혹은 재확산의 기미가 보이는지 등을 판단하면서 방역 조치에 대한 조정 방안들을 검토하게 될 것"이라고 말했다.

그는 설 연휴 및 다중이용시설 운영 허용, 코로나19 백신 예방접종 등을 거론하며 "이번 주와 다음 주 2주간은 여러 가지 의미에서 상당히 중요한 의미가 있다"며 국민 개개인의 방역 협조를 요청했다.

한편, 정부가 노숙인 시설과 쪽방 등에 대해 코로나19 검사를 별도로 진행한 결과 검사 대상 1만971명 가운데 114명이 확진 판정을 받은 것으로 나타났다. 노숙인이 104명, 노숙인 시설 종사자가 3명, 쪽방 주민이 7명이었다.

이에 정부는 감염 취약층이나 관리의 사각에 놓인 곳에 대한 방역을 지속적으로 이어나간다는 계획이다. 손 반장은 "거리 노숙인과 일시보호시설 대상자, 쪽방 거주자와 종사자 등을 대상으로 선제검사를 하고 있다"면서 "방역 사각지대 발생을 최소화하기 위해 우리 사회의 소외된 부분을 계속 찾아 나가겠다"라고 말했다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr