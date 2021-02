"문준용 스토킹인가…재단도 '대응할 가치 없다' 해" 김남국, 곽상도 저격

[아시아경제 나한아 기자] 김남국 더불어민주당 의원은 곽상도 국민의힘 의원을 향해 "주요 의정 활동이 '문준용 스토킹'인가"라며 비난했다.

김 의원은 14일 오후 페이스북 올린 글에서 "곽 의원은 매번 문준용 씨에 대한 의혹이라고 뭐가 대단한 것이 있는 것처럼 문제를 제기한다"라며 "그런데 조금만 찾아보면 근거가 없는 억지 주장들이 대부분이다. 매번 '아니면 말고 식'으로 막 던진다"라고 했다.

이어 "몇 번은 '정말 무슨 문제가 있나'하고 살펴봤지만, 이제는 곽상도 의원의 주장이라고 하면 믿고 거른다"라며 "그의 주장은 논박할 가치도 없다"라고 덧붙였다.

그러면서 "오죽했으면 서울문화재단이 곽상도 의원의 주장에 대해 대응할 가치도 없다고 강하게 반박했을까 싶다"라고 했다.

김 의원은 "국회가 할 일이 정말 많다. 코로나19로 자영업자와 소상공인 등 많은 국민들이 절박한 심정으로 어려움을 호소하고 있다. 당장 이번 임시국회에서 코로나19로 인한 경제 위기 극복을 위한 민생 법안들을 긴급하게 처리해야 한다"라고 했다.

그는 "정말 중요한 일은 뒷전으로 하고 '문준용 스토킹'에만 매달릴 때가 아니다"라며 "국회의원이 국민의 혈세를 받고 하는 일이 '문준용 스토킹'이라고 한다면 얼마나 부끄럽겠는가"라고 비판했다.

마지막으로 그는 "곽상도 의원은 더이상 진실을 외면하지 말고 진심 어린 사과를 하시기 바란다"라며 "사람으로서 도리를 다하기를 바란다"라고 촉구했다.

앞서 곽 의원은 지난 13일 페이스북에서 문재인 대통령 아들인 문준용 미디어아트 작가가 코로나19 피해 긴급 예술 지원 공모사업에서 특혜를 받았다고 주장했다. 이에 서울문화재단은 사실이 아니라며 대응할 가치고 없다고 강하게 반박했다.

또 곽 의원은 지난 9일 문 작가가 지난해 코로나19 피해 긴급 예술지원금 1,400만 원을 수령하는 과정에서 '피해 사실 확인서'에 네 줄 분량의 내용만 쓰고 지원 대상자에 선정됐다는 의혹을 제기했다. 그러자 문 작가는 "지원신청서는 20여 쪽에 달했다"라며 "곽 의원 등이 피해 사실만 발췌해 거짓말의 근거로 악용했다"라고 반박했다. 재단 측도 "심사에 영향을 주지 않는 별도 내용은 공지할 필요가 없기 때문에 공지하지 않았다"라며 "지원 여부를 결정하는 심의 기준에 피해 사실은 포함되지 않기 때문에 불필요한 내용은 공지하지 않는다"라고 설명했다.

