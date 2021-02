'반도체·배터리·전장' 핵심사업…막오른 '숙련된 인재' 확보전

삼성전자·SK하이닉스·삼성SDI·LG전자 등 경력 사원 채용 본격화

[아시아경제 김흥순 기자] 반도체와 배터리, 전장 등 올해 전망이 밝은 사업분야를 중심으로 주요 기업들이 숙련된 인재 영입에 속도를 내고 있다.

14일 관련업계에 따르면 삼성전자 디바이스 솔루션(DS) 부문과 삼성SDI, SK하이닉스, LG전자 전장(VS) 분야에서 경력 사원 채용이 진행중이다.

삼성전자 DS 부문은 메모리사업부, 시스템LSI사업부, 파운드리사업부, 반도체연구소, 삼성종합기술원 등에서 오는 22일까지 접수를 받는다. 차량용 차세대 D램, V낸드 플래시를 잇는 차세대 Z낸드, 애플리케이션 프로세서(AP), 파운드리 분야 연구개발 인력 등 미래 사업 분야에서 인력을 채용할 계획이다.

SK하이닉스는 D램과 이미지센서(CIS)를 중심으로 20개 이상의 다양한 사업 분야에서 경력 사원 채용을 진행 중이다. 서류 접수 마감은 이날부터 다음 달 7일까지로 분야별로 각각 다르다. 삼성전자와 SK하이닉스가 대대적으로 경력 사원 영입에 나선 것은 올해 반도체 시장이 호황기로 접어드는 데 대비하는 차원으로 풀이된다.

배터리 분야에서는 삼성SDI가 자동차 배터리를 담당하는 중대형 전지 뿐만 아니라 소형 전지, 전자재료, 연구소, 기술혁신센터, 마케팅 등 분야에서 오는 24일까지 경력사원 채용 접수를 한다. 지난해 이재용 삼성전자 부회장과 정의선 현대자동차 회장이 만나 논의한 바 있는 차세대 전고체 배터리 개발, 배터리 안전성 연구 등이 채용 대상에 포함됐다.

LG전자는 VS본부에서 인포테인먼트 소프트웨어, 그래픽 소프트웨어, 디지털마케팅 등 7개 분야에 걸쳐 경력 사원을 뽑는다. 서류 접수 마감일은 분야별로 15일 또는 18일이다. LG전자는 미래차 시장의 성장 가능성이 높다는 판단에 따라 지난해 12월 세계 3위 자동차 부품업체인 캐나다 마그나 인터내셔널과 함께 전기차 파워트레인 분야 합작법인을 설립하기로 했다. 올해 하반기 영업이익의 흑자전환을 목표로 내걸었다.

LG이노텍도 전장 관련 차량용 부품 연구·개발 부문에서 신입사원과 경력사원 채용을 함께 진행하고 있다. LG전자는 또 인공지능(AI)과 관련한 가전관리 애플리케이션 'LG씽큐앱' 개발 경력 사원도 채용한다.

삼성, SK, LG 등 주요 대기업들이 핵심 사업 분야에서 대규모 경력 사원 채용에 나서면서 업계가 상황을 예의주시하고 있다. 최근 성과급 논쟁이 촉발됐던 SK하이닉스에서 불만을 가진 구성원들이 경력자 채용을 시작한 다른 회사로 이직을 시도하겠다는 목소리를 낸 사례가 있기 때문이다.

업계 관계자는 "성과급에 대한 불만을 외부에도 가감 없이 드러내고, 이직 문제까지 연계돼 이슈가 계속 확산되면서 기업들이 민감해진 측면이 있다"고 전했다.

