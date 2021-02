편의점 3사, 지난해 백화점 '빅3' 매출 첫 추월

[아시아경제 임춘한 기자] 코로나19 사태 여파로 지난해 오프라인 유통업계에서 편의점 3사 매출이 백화점 '빅3' 매출을 처음으로 추월한 것으로 나타났다.

14일 산업통상자원부의 2019∼2020년 주요 유통업체 매출 통계 자료에 따르면 지난해 조사 대상 오프라인 대형 유통업체 13곳의 매출 중 이마트와 홈플러스, 롯데마트 등 대형마트 3사가 차지하는 비중이 33.4%로 가장 컸다.

CU와 GS25, 세븐일레븐 등 편의점 3사 매출 비중이 31.0%였고 롯데와 현대, 신세계 등 백화점 3사 매출 비중은 28.4%였다. 이마트 에브리데이 등 기업형 슈퍼마켓(SSM) 4사 매출 비중은 7.1%였다.

2019년에는 대형마트와 백화점, 편의점 매출 비중이 각각 33.2%, 30.4%, 29.2%였다. 2016년만 해도 산업부 통계자료에서 백화점 3사와 편의점 3사 매출이 오프라인 유통 매출에서 차지하는 비중은 33.8%와 23%로 10%포인트 이상 차이가 났다. 이후 편의점 시장이 커지면서 서서히 격차가 좁혀들다 지난해 처음으로 편의점 매출과 백화점 매출이 역전됐다.

지난해 편의점 3사 매출은 2.4% 증가한 반면 사회적 거리두기로 인한 외출 자제와 다중이용시설 기피로 백화점 3사 매출이 9.8% 감소한 데 따른 것이다. 산업부 유통업체 매출 자료는 각 업체의 경상 매출을 기준으로 한다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr