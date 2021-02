'봄철 산불위험' 국립공원 탐방로 104개 구간 3개월간 전면통제

[아시아경제 임춘한 기자] 환경부 산하 국립공원공단은 14일 봄철 산불 발생 위험성이 높은 104개 구간 탐방로 출입을 오는 15일부터 5월 14일까지 3개월간 전면통제한다고 밝혔다.

전면통제되는 104개 구간 탐방로는 산불 취약지역인 설악산 오색∼대청봉 등이며, 전국 국립공원 탐방로 607개 구간(길이 1천998㎞) 중 435㎞이다. 아울러 29개 구간 탐방로(길이 259㎞)는 탐방여건 및 산불 위험성 등을 고려해 부분 통제된다.

산불발생 위험성이 적은 지리산 성삼재∼노고단 정상 등 나머지 탐방로 474개 구간(길이 1천304㎞)은 평상시와 같이 이용할 수 있다. 국립공원별 자세한 통제 탐방로 현황은 국립공원공단 누리집에서 확인할 수 있다.

국립공원공단은 감시카메라 119대와 탐방로 입구에 설치된 폐쇄회로(CC)TV 412대 및 드론 32대 등을 이용해 산불 예방 및 감시를 강화한다. 산불이 발생할 경우 신속한 진화 작업을 위해 진화 차량 68대와 산불 신고 단말기 266대를 활용할 계획이다. 국립공원 내 흡연 및 인화물질 반입, 통제구역 무단출입 등 위법 행위에 대한 단속도 강화한다.

국립공원에서 통제된 탐방로를 허가 없이 출입하면 50만 원 이하의 과태료, 인화물질을 소지하거나 흡연한 경우 30만 원 이하의 과태료가 부과된다.

