LG유플러스, 회선·클라우드 품질개선 기업용 솔루션 출시

VM웨어, 'U+ SD-WAN' 서비스 출시

LG유플러스는 IT 가상화 전문기업 VM웨어와 실시간 품질 관리 및 클라우드 접속 기능 등을 제공하는 기업 전용 솔루션 ‘U+ SD-WAN’ 서비스를 출시했다고 14일 밝혔다. 사진은 LG유플러스 직원들이 U+ SD-WAN을 소개하고 있는 모습

[아시아경제 차민영 기자] LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 12,500 전일대비 50 등락률 +0.40% 거래량 4,259,735 전일가 12,450 2021.02.10 15:30 장마감 관련기사 “아이폰으로 어쌔신크리드 즐긴다” LGU+, ‘지포스나우’ iOS 서비스 출시"제대로 로밍하자" LGU+ 로밍 요금제, 음성 로밍 전면 무료 설연휴 맞아 이통 3사, 中企 협력사에 780억 조기지급 close 는 소프트웨어로 실시간으로 품질을 관리하고 클라우드 접속 기능 등을 제공하는 기업 전용 솔루션 ‘U+ SD-WAN’ 서비스를 출시했다고 14일 밝혔다.

IT 가상화 전문기업 VM웨어와와 함께 만든 U+ SD-WAN은 기업에서 업무용 회선에 SD WAN플랫폼과 전용 단말장비를 이용해 회선 서비스를 개선시켜주는 솔루션이다.

기업고객은 기존 업무통신망을 바꿀 필요 없이 SD-WAN 플랫폼을 활용해 회선서비스 품질을 올리고 다양한 부가서비스를 이용할 수 있다. 기업 전용 회선의 안정성을 보장하면서 영상회의나 클라우드 등 대용량 트래픽을 발생시키는 비즈니스용 서비스에 유연하게 대응할 수 있다. 중앙에서 기업 전용망을 사용하는 단말을 원격으로 자동 컨트롤한다.

일반적인 네트워크나 보안장비와 달리 데이터영역과 제어영역을 분리해 보안 안전성을 높였다. U+ SD-WAN 하나로 VPN 터널링과 방화벽 기능까지 제공한다. 또한 기업고객이 사용하는 애플리케이션별로 최적의 품질이 유지되도록 트래픽을 제어할 수도 있다.

네트워크 가상화 기능으로 서비스 기능 업그레이드가 가능하며 새로운 차세대 통신기술을 적용해 확장할 수도 있다. 앞서 LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 12,500 전일대비 50 등락률 +0.40% 거래량 4,259,735 전일가 12,450 2021.02.10 15:30 장마감 관련기사 “아이폰으로 어쌔신크리드 즐긴다” LGU+, ‘지포스나우’ iOS 서비스 출시"제대로 로밍하자" LGU+ 로밍 요금제, 음성 로밍 전면 무료 설연휴 맞아 이통 3사, 中企 협력사에 780억 조기지급 close 는 U+ SD-WAN의 국내외 상용고객 및 시범 적용 고객을 통한 서비스 실증을 통해 애플리케이션 품질 향상과 네트워크 환경의 효율적 운영에 대한 검증을 완료했다.

구축부터 유지·보수까지 원스톱 서비스를 제고해 편의성도 높였다. 광대역 국제회선 전문회사이자 자회사인 데이콤크로싱, VM웨어와 협력해 해외 지사를 보유한 기업고객에도 개통부터 유지보수까지 통합서비스를 제공한다. 국제 통신 품질을 높이는 동시에 국내 기업고객이 해외 지사나 공장에 직원들 보내거나 협력사를 통할 필요 없이 원격으로 장비를 즉시 조종하는 작업에도 활용할 수 있다.

구성철 LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 12,500 전일대비 50 등락률 +0.40% 거래량 4,259,735 전일가 12,450 2021.02.10 15:30 장마감 관련기사 “아이폰으로 어쌔신크리드 즐긴다” LGU+, ‘지포스나우’ iOS 서비스 출시"제대로 로밍하자" LGU+ 로밍 요금제, 음성 로밍 전면 무료 설연휴 맞아 이통 3사, 中企 협력사에 780억 조기지급 close 유선사업담당은 “고객회선 운영효율화와 서비스품질 개선은 물론 다양한 장점을 지닌 U+ SD-WAN 서비스를 출시하게 됐다”며 “ LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 12,500 전일대비 50 등락률 +0.40% 거래량 4,259,735 전일가 12,450 2021.02.10 15:30 장마감 관련기사 “아이폰으로 어쌔신크리드 즐긴다” LGU+, ‘지포스나우’ iOS 서비스 출시"제대로 로밍하자" LGU+ 로밍 요금제, 음성 로밍 전면 무료 설연휴 맞아 이통 3사, 中企 협력사에 780억 조기지급 close 는 국내외 모든 기업고객이 언택트 환경에 최적화된 업무를 수행할 수 있도록 최고의 품질을 제공하는 비즈니스 파트너가 되겠다”고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr